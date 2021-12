Sujeira na praia não impede banho de mar no Farol

Bola de futebol, latas e muita sujeira desembocaram nesta terça-feira, 17, na praia do Farol da Barra, irritando alguns banhistas e turistas que estavam no local. O problema, no entanto, não impediu que a praia estivesse cheia e crianças brincassem no lugar, enquanto outras pessoas aproveitavam o sol da tarde.

"Isso é um absurdo. Como uma praia turística como essa pode ter essa sujeira toda? E olhas as crianças brincando sem se preocupar com isso", bradou o gaúcho Luis Antônio Garcia ao ver a reportagem fotografar a sujeira que chegava no mar.

Perto do local onde desembocava o esgoto, alguns banhistas estavam alheios á sujeira. "É um problema que sempre ocorre aqui, já estou acostumado. Por isso nem entro no mar, só aproveito mesmo é o sol e a bela vista do Farol da Barra", garantiu o comerciante soteropolitano Sérgio Santos.

A praia do Farol da Barra é uma das que sempre figuram na lista de impróprias para o banho feita pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

