Sujeira na orla é outra queixa dos frequentadores

Em Armação, uma lagoa natural tornou-se esgoto. Ao fundo, um grande túnel, abaixo do calçadão, serve de espaço para usuários de drogas. Isso ao lado do Aeroclube, centro de compras que abriga uma unidade policial. Por toda a orla marítima, o quadro é de sujeira e abandono, mesmo durante o dia. "Além dos 'pivetes' (sic) que usam drogas, um dos grandes problemas de toda a orla é a sujeira. Já encontrei, em diversos pontos, fraudas e até cabeça de animais", revela a estudante Vânia Araújo, 18.

Quanto à infraestrutura, além do calçadão danificado em diversos pontos da Barra até Itapuã, a ausência de escadas de acesso à praia incomoda quem passeia pela região. "Temos que pular, de um lugar que não é baixo, para jogar futebol na areia da praia. A saída é fazer escadas improvisadas. A falta de iluminação em alguns trechos, como Amaralina, também dificultam o nosso lazer", enumera o porteiro de um condomínio, Carlos Francisco, 32.

Em Armação, os equipamentos de ginástica estão completamente enferrujados, refletindo o ocorre na demais áreas da faixa litorânea.

Sobre a limpeza do trecho da orla que vai do Porto da Barra até Stella Maris, a Prefeitura, por meio de sua assessoria, diz que desenvolve serviços de varrição de areia e áreas pavimentadas, incluindo aí os largos, escadarias e calçadões, das 6h às 14h; limpeza mecanizada da areia (oxigenação), três vezes por semana, no período da noite; e lavagem diária de calçadões, escadarias e locais de grande concentração de banhistas. "Em toda essa área a Limpurb registra a retirada diária de cinco toneladas de resíduos", diz nota da PMS.

Na a orla de São Tomé de Paripe até a Ribeira, completa a nota, são executados serviços de limpeza, envolvendo a retirada de resíduos diversos descartados indevidamente na areia e nas áreas pavimentadas. Essas áreas teriam serviços fixos diários de varrição, coleta e lavagem com carro pipa, que são iniciados às 7h e finalizados por volta das 11h.

Jardim dos Namorados - Sobre a situação de abandono do Jardim dos Namorados, a Secretaria de Serviços Públicos e Prevenção e Violência (Sesp), também por meio de sua assessoria de comunicação, diz que iniciou trabalhos de manutenção e reparos no sistema de iluminação pública em toda a área. Entre as ações realizadas estariam a substituição de oito postes de concreto, localizados nas quadras de esportes, a recuperação das tampas das caixas de energia, a manutenção e repintura de todos os postes de iluminação da praça e a recolocação de projetores, lâmpadas, cabos e fiação, furtados recentemente.

Quanto à iluminação, a Prefeitura detalha que desenvolveu um projeto de iluminação pública especial na Orla de Salvador, onde foram usadas modernas luminárias, do tipo cut off, mais eficientes. Com a utilização dessas lâmpadas, a Prefeitura diz que faz uma economia de 20% no consumo. Na orla de Salvador, entre o Porto da Barra e Itapuã, a Sesp acrescenta que realiza trabalhos permanentes de melhoria e manutenção em mais de cinco mil pontos de iluminação pública.

adblock ativo