Sucuri e mais um jacaré são resgatados na praia de Jaguaribe

Uma sucuri e um jacaré foram resgatados neste domingo, 18, na praia de Jaguaribe, em Salvador, pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (Gepa/GCM).

O resgate foi feito após uma equipe da BPTUR (policiamento turístico), da Polícia Militar, solicitar apoio à equipe da Guarda Civil que passava pelo local.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem para Animais Silvestres do IBAMA. "Achamos que com as chuvas que atingem a cidade, os animais podem ter sido trazidos pelas águas do rio, até a região da praia", ressaltou o supervisor interino do Gepa, André Ferreira.

A serpente, com cerca de 2 metros, e o jacaré, da espécie Anão, com aproximadamente 1,5 metro e 20kg, foram localizados no mesmo trecho onde outro jacaré foi encontrado. O animal, da espécie Coroa, foi resgatado na manhã de quinta-feira, 15, por equipes da GCM e da Polícia Militar.

adblock ativo