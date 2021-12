Sucuri de 3,5 metros é resgatada em Stella Maris

Duas cobras foram encontradas em bairros distintos de Salvador na manhã desta quinta-feira, 10. O resgate foi realizado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

Com aproximadamente 3,5 metros, o tamanho da cobra do tipo sucuri, surpreendeu os moradores de Stella Maris. O animal foi resgatado na praça central do bairro, após solicitação à Central de Operações da GCM. Já o outro réptil, uma jiboia com pouco mais que 1 metro, foi capturado no bairro do Trobogy.

Os dois animais foram encaminhados ao Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos da UFBA. A Guarda Civil disponibiliza o telefone 3202-5312 para o registro de ocorrências com animais silvestres.

adblock ativo