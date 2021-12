Sucop vai reformar duas escadarias na Cidade Nova

A Prefeitura de Salvador informou que vai iniciar a obra de reforma de duas escadarias no bairro da Cidade Nova que estão completamente danificadas devido à ação do tempo.

A recuperação será feita pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).



A ação atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que encontram dificuldade para transitar no local.

A primeira escadaria, localizada na rua Índios do Brasil, possui aproximadamente 120 metros, e a segunda, na rua 28 de Abril, tem 130 metros de extensão. Ambas têm acesso à avenida Heitor Dias.

De acordo com a Sucop, o primeiro passo da obra é a construção de um gabarito com base na escada existente, para que a nova escadaria tenha formato idêntico ao original. Depois, todo o material antigo é retirado e é colocada a nova estrutura.

Conclusão - A Sucop não informou quando as obras devem ser concluídas, mas, segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação do órgão municipal, o trabalho na área é lento por ser feito manualmente. Foi informado, ainda, que "todo o material é transportado em sacos pelos trabalhadores".

