Sucop investiga problemas em serviços da PJ Construções

A Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) explicou por meio de nota que as obras da orla e da avenida Paulo VI estão paradas porque a prefeitura investiga problemas como desníveis e ondulações que teriam aparecido após execução de alguns trechos. Segundo o órgão, está sendo feito um levantamento técnico da qualidade de todo o material utilizado pela construtora responsável, que deve ser concluído em até 15 dias.



As intervenções nessas vias de tráfego estão sendo realizadas pela PJ Construções e Terraplanagem Ltda, mesma empresa responsável pelas obras na rua Nilo Peçanha, que apresentaram problemas cinco meses depois da conclusão da recuperação do piso asfáltico.



Recapeamento



No ano passado, foram recapeadas 13 ruas e avenidas, o que segundo a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil corresponde a 60 km de pista e utilização de 72 mil t de asfalto. Ainda de acordo com o órgão, em janeiro novos contratos foram firmados para o recapeamento de 28 novas vias, com investimento de R$ 31 milhões.



Entre as novas áreas que serão contempladas nessa etapa estão as avenidas Dorival Caymmi, São Rafael, Luiz Tarquínio, General Graça Lessa (Ogunjá), Centenário, Cardeal Avelar Brandão Vilela (Mata Escura); Amaralina e Maria Lúcia (Trobogy); Deputado Herculano Menezes (Águas Claras); Estrada da Paciência e do Coqueiro Grande (Cajazeiras) e Escritor Edison Carneiro (Pernambués).

