Sucom volta a demolir casas localizadas em áreas de risco

Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) voltaram a realizar a operação de demolição de casas localizadas em áreas de risco em Salvador, após os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas.

Na manhã desta quinta-feira, 14, os agentes derrubaram uma construção no bairro de Boa Vista do Lobato, na região do Subúrbio Ferroviário, que oferecia risco aos moradores. Um outro imóvel, localizado em Cajazeiras será avaliado, à tarde, pelos técnicos para saber se será necessário ser derrubado.

Segundo a Sucom, já foram demolidos 13 imóveis na capital. Na quarta, 13, doze residências precisaram ser derrubadas nas localidades de Boa Vista do São Caetano (3), Baixa do Fiscal (3), Marotinho (2), Liberdade (2), Plataforma (1) e Vale dos Lagos (1).

Também estão programadas demolições nos bairros de São Caetano e Plataforma, que devem ocorrer nesta semana.

Desabrigados

Segundo balanço da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), até esta quarta 1.600 famílias já haviam se cadastrado para receber alimentos, kits de higiene e limpeza, travesseiros, cobertores, roupas e ajuda financeira.

O número de famílias desabrigadas que receberam o auxílio moradia no valor de R$ 300 chegou a 1.044. Outras 170 estavam cadastradas para ter acesso ao auxílio emergencial de até três salários mínimos.

