Sucom vai multar em R$15 mil consórcio de obra no Lobato

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) vai multar em cerca de R$ 15 mil o consórcio responsável pelas obras de túnel na Boa Vista do Lobato que abriu cratera em rua e obrigou moradores a saírem de casa. Parte da construção foi embargada pelo órgão e só vai ser retomada quando um laudo geotécnico for fornecido. A informação foi passada pelo Diretor de Fiscalização da Sucom, Murilo Aguiar, em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira, 7.

Com o documento, será possível decidir se o túnel realmente pode ser feito naquela região. Caso seja possível, o laudo deverá apontar quais serão as precauções da empresa para que não haja uma nova interferência nas casas dos moradores locais.

Parte da obra de implantação do túnel do Corredor Transversal que ligará as regiões do Lobato e Pirajá, na região onde o acidente aconteceu na segunda-feira, 5, foi embargada pela Sucom nesta quarta-feira, 7. O motivo foi o não cumprimento da sanção municipal de preservar a segurança e a integridade dos operários, das propriedades vizinhas e do público durante o processo de implantação. Mais de dez famílias foram transferidas por falta de segurança.

