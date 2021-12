Sucom remove publicidade irregular do Governo do Estado

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) removeu 28 peças publicitárias irregulares do Governo do Estado, nesta segunda-feira, 28. Ao todo foram duas placas, seis faixas e 20 banners. A ação ocorreu nas Avenidas Sete e Carlos Gomes e na Praça Castro Alves.

De acordo com a Sucom, as peças estavam em desacordo com o Decreto n.º 12.392/99, que ordena a publicidade no município.

A colocação de quaisquer anúncio e engenho publicitário, ainda que localizado em áreas de domínio privado, fica sujeita à liberação, pela Sucom, do Alvará de Autorização e pagamento das respectivas taxas, informou a Sucom.

Ainda de acordo com a legislação municipal, é proibida a instalação de anúncios em viadutos, postes, túneis, elevados, passarelas, cais, postes e árvores, dentre outros locais públicos.

