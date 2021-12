Sucom remove propaganda irregular no Mercado do Rio Vermelho

Agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) removeram, nesta sexta-feira, 6, um painel da cervejaria Itaipava afixado na fachada da Ceasinha, no Rio Vermelho.

O engenho foi retirado do local por estar em desacordo com o Decreto n.º 12.642/2000, que estabelece regras para evitar a poluição visual e proíbe a exibição de mensagens publicitárias sem a devida licença expedida pela autarquia.

A Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), responsável pelo estabelecimento, já havia sido notificada por fiscais da Sucom no dia 3 de junho para retirar a peça num prazo de 48 horas, contudo descumpriu a determinação.

A Sucom orienta que em caso de suspeita de irregularidade em divulgação publicitária no município, as denúncias podem ser encaminhadas para o órgão através do e-mail: sucompublicidadeilegal@salvador.ba.gov.br.

