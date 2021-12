Sucom remove piquetes irregulares em área pública da Ribeira

Mais de 30 piquetes de ferro (uma espécie de estaca) foram removidos nesta quarta-feira, 20, de uma área pública, localizada na Avenida Beira Mar, no bairro da Ribeira, em Salvador, durante uma ação realizada pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).

De acordo com o órgão, a estrutura havia sido colocada irregularmente por um morador da localidade. Os piquetes e aproximadamente 100 metros de corda foram apreendidos pelos agentes do Setor de Apreensão e Demolição (SAD).

Os prepostos do SAD também apreenderam oito peças publicitárias, conhecida como defensas, que estavam sendo expostas irregularmente na Alameda dos Flamboyants (Caminho das Árvores) e Rua Jaracatiá (Pituba).

adblock ativo