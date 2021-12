Sucom remove 25 toldos da orla da Ribeira

Agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) removeram 25 toldos irregulares da Ribeira para dar continuidade às obras de revitalização na orla do bairro. As estruturas que ocupavam logradouro público sem a devida licença, foram retiradas nesta quarta-feira, 20.

Os toldos situados no canteiro central, em frente à avenida Beira Mar, abrigavam mesas e cadeiras dos bares da região. Os proprietários dos estabelecimentos comerciais já tinham sido notificados para remover as coberturas de lona, porém descumpriram a determinação, informa a assessoria de comunicação da prefeitura.

A ação ocorreu de acordo com o artigo 169 do Código de Polícia Administrativa. O instrumento legal determina que, para a utilização do logradouro público, em caráter transitório ou permanente, a instalação de equipamentos diversos dependerá de alvará da prefeitura.

