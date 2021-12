Sucom realiza demolição de obra irregular em Paripe

Duas barracas construídas irregularmente na Rua da Estação, no bairro de Paripe, em Salvador, foram demolidas nesta sexta-feira, 17, por agentes do Setor de Apreensão e Demolição (SAD) da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). As estruturas, que foram erguidas em área pública, não tinham autorização do órgão para que o serviço fosse executado.

De acordo com o Art. 59 do Código de Obras do Município de Salvador (Lei 3.903/88), "toda obra iniciada sem a devida licença em áreas de domínio público, ou em terrenos do domínio da União, será sumariamente demolida, imputando-se ao infrator as despesas decorrentes".

No mesmo bairro, os agentes removeram uma cerca de arame farpado que estavam demarcando um terreno público, na Av. São Luís. No dia 24 de julho, os fiscais já tinham feito a retirada da estrutura de aproximadamente 100 metros. A demarcação avançava perigosamente em direção à linha férrea.

Segundo o órgão, não houve qualquer tipo de resistência por parte dos moradores da localidade durante a ação dos agentes da superintendência.

