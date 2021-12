Sucom promove mutirão de fiscalização em marquises e sacadas

Até o início do Carnaval, no dia 3 de março, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) promove mutirões de fiscalização de marquises e sacadas localizadas nos dois circuitos do Carnaval de Salvador (Dodô e Osmar). A ação acontece uma vez por semana, sendo que as notificações não cumpridas no prazo estipulado deverão ser punidas como infrações passíveis de multa.

"Até o Carnaval, faremos a vistoria com 40 profissionais. Durante a festa, o trabalho será intensificado com mais de 200 profissionais”, afirmou o superintendente da Sucom, Cláudio Silva. A fiscalização começou no dia 26 de janeiro em diversos pontos onde acontece a festa na capital baiana.

A operação foi comandada por fiscais da Sucom, que fizeram um mutirão de vistoria também de camarotes, sacadas e calçadas. Na segunda vistoria, que aconteceu nesta quarta-feira, 2, os técnicos emitiram 36 notificações para proprietários de imóveis no circuito Osmar (Campo Grande), para que não utilizem as estruturas durante a festa.

Já no circuito Dodô (Orla), cinco camarotes foram notificados por obstrução de via pública e publicidade irregular. Após a realização do segundo mutirão, um camarote foi autuado por não cumprir a notificação da última semana, no dia 26 de janeiro.

De acordo com a Sucom, os proprietários dos imóveis são responsáveis por realizar a manutenção nos equipamentos. "A fiscalização é feita pelo órgão público, mas os proprietários dos imóveis precisam estar sempre observando se essas marquises e sacadas têm rachaduras ou ameaçam ceder e, consequentemente, fazer a manutenção", afirmou Cláudio Silva.

O propósito da sequência programada de vistorias é constatar se as estruturas notificadas cumprem as determinações da Sucom e também inspecionar a montagem de novos equipamentos nos circuitos. Além dos mutirões, haverá as fiscalizações de rotina nos períodos matutino e vespertino tanto nas marquises e sacadas, quanto nos camarotes.

Para funcionar durante a festa, os camarotes precisam de autorização e licenciamento da Sucom, que acompanha a estruturação e a instalação dos equipamentos. Para conseguir a licença, o responsável pelo camarote deve contratar um engenheiro ou arquiteto responsável pela obra, apresentar o projeto à Sucom e também a documentação necessária para a autorização, disponível no site do órgão. O atendimento é realizado na Central de Licenciamento de Eventos (CLE), na sede da Sucom, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

