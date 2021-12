Sucom notifica Shopping da Bahia por falta de manutenção

O Shopping da Bahia foi notificado por falta de manutenção predial pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) na manhã desta sexta-feira, 10. Fiscais do órgão realizaram uma vistoria no estabelecimento após o fechamento de 7 restaurantes, localizados na praça de alimentação do 3º piso, devido ao acúmulo de água no teto do local, causado pelas fortes chuvas que atingem Salvador desde a quarta-feira, 8.

A equipe de fiscalização identificou que o problema foi provocado pelo entupimento da calha de captação pluvial. Segundo a Sucom, a Lei 5907/2001, que dispõe sobre manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos ou privados em Salvador, aponta que os responsáveis pelas edificações deverão providenciar a recuperação, manutenção, reforma ou restauro necessário à segurança. A legislação estabelece, ainda, que os laudos técnicos das vistorias devem ser mantidos em local franqueado ao acesso da fiscalização municipal.

Durante a ação, os fiscais verificam o cumprimento de medidas que contemplam o Plano de Emergência, estabelecido na legislação de prevenção contra incêndio e pânico, e analisam o estado de conservação das edificações e equipamentos, além de determinar medidas saneadoras para garantia de segura. A intenção é evitar danos materiais e pessoais ocasionados por acidentes devido à depreciação das estruturas que compõem as construções.

O órgão informa ainda que até o final do mês de maio planeja vistoriar os cinco maiores centros de compras da capital.

