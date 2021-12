Sucom notifica estabelecimentos irregulares na nova Barra

Foram notificados oito estabelecimentos, expedidos quatro autos de infração e interditado um estabelecimento na 'nova Barra' durante o primeiro final de semana após inauguração oficial da orla. A fiscalização foi dos agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).

O Bompreço da Rua Barão de Itapuã, foi notificado para afixar placa em local visível, uma mercearia no Porto da Barra, por colocar engradado de cerveja no passeio, e a Gelo Ferreira, por causa de um freezer na calçada. Os estabelecimentos fizeram a retirada imediata após a ação dos agentes. Já o Park Farol Estacionamento foi notificado para fechar o acesso de estacionamento voltado para a avenida Oceânica, e também cumpriu a determinação na mesma hora.

Os autos de infração foram emitidos para a Empada Brasil, por falta de alvará de funcionamento e publicidade irregular. A Boate Club On Music Bar foi notificada e autuada por danificar a pavimentação recém-colocada na Rua Dias D'Ávila e cobrir a placa de publicidade irregular e interditada por não possuir o alvará de funcionamento. O estabelecimento continua interditado.

O toldo do Bar Tropical, localizado na Rua Dias D'Ávila, foi removido por oferecer risco à segurança dos transeuntes. Uma outra estrutura de toldo também foi removida na Avenida Oceânica, por obstruir a passagem de pessoas na calçada e estar em cima da faixa tátil. Além disso, a Guarderia, loja de aluguel de pranchas, localizada na Avenida Sete de Setembro, foi notificada para remover material da calçada. No mesmo local, a Dive Bahia Escola e Operadora de Mergulho foi notificada para que coloque o alvará de reforma em local visível.

