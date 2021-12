Sucom notifica e autua obras no Horto Florestal

Quatro empreendimentos em fase de construção no Horto Florestal, em Salvador, foram notificados e autuados pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), em ação conjunta com a Transalvador, na quarta-feira, 17.

Conforme a Sucom, o Horto Ópera Empreendimentos Imobiliários foi autuado por depositar material de obra em logradouro público. A autarquia também multou o Horto Santa Luzia por obstruir a via com um guincho e notificou os responsáveis para que removam o equipamento do local.

A OAS foi notificada para retirar em 24 horas os contêineres da via pública e o Violeta de Souza Martins Borges e Outros tem prazo de 48 horas para colocar caixas de brita na saída da construção para passagem de caminhões.

A Sucom informou que a ação foi fruto de denúncias e objetivou verificar o cumprimento da legislação vigente nos canteiros de obra dos prédios fiscalizados.

