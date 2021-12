Sucom nega licença para show de É o Tchan

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) negou licença para realização do show da banda É o Tchan, que ocorreria nesta quinta-feira, 11, no Cais Dourado, no Comércio. A informação foi divulgada pela assessoria do órgão da prefeitura de Salvador nesta quarta-feira, 10.

Segundo anota, a produtora responsável pelo espetáculo "utilizou área pública para afixar publicidade de divulgação do evento, desrespeitando a legislação vigente". Os responsáveis pelo Cais Dourado e pela produtora do show foram notificados pela Sucom.

A decisão obedece à portaria da prefeitura que veda o licenciamento para eventos culturais a empresas que tenham exibido publicidade em desacordo com as normas legais. Entre as condutas vedadas pela lei está a colocação de anúncio em viadutos, postes, túneis, elevados, passarelas, cais, postes, árvores e outros locais públicos.

"Outras ações serão realizadas por nossas equipes de fiscalização e seremos rigorosos no cumprimento da legislação", explica Silvio Pinheiro, superintendente da Sucom. Segundo o dirigente, o objetivo é "enfrentar a poluição visual, que tanto prejudica a paisagem natural da nossa cidade".

A Sucom só voltará a analisar o licenciamento do evento se ficar comprovada a retirada completa do material irregular das áreas públicas.

