Sucom multa consórcio responsável pelas obras do metrô

Placas de tapume que cercam as obras da Linha 2 do metrô na avenida Paralela se desprenderam com os fortes ventos na capital baiana. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) autuou o Consórcio Mobilidade Bahia nesta quinta-feira, 16.

O órgão municipal solicitou à empresa CCR Metrô Bahia que revise todos os tapumes, efetuando a troca dos mesmos. As ações dos fiscais da Sucom foram respaldadas na Lei 3.903/88, que estabelece as normas relativas a construções no município de Salvador.

A preservação da segurança e integridade dos operários, das propriedades vizinhas e do público, durante construção de empreendimentos, está prevista na legislação como dever do licenciado e o responsável técnico pela obra.

"A ação busca garantir a segurança da população e assegurar que as obras sejam executadas conforme as exigências de segurança previstas na legislação", disse o secretário da Sucom, Sérgio Guanabara.

Segundo a Sucom, o valor da multa será definido após o julgamento da comissão de autuação. As placas não atingiram ninguém nem prejudicaram o tráfego na via, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Concessionária

A CCR Metrô Bahia informou, por meio de nota divulgada para a imprensa, nesta quinta, que desde quarta, 15, trabalha para reforçar a fixação dos tapumes e que, dentro do prazo estabelecido, está aplicando as medidas definidas pela Sucom.

A empresa responsável pelo metrô comunicou, ainda, que novas formas de fixação estão sendo feitas para minimizar os riscos de incidentes. Além disso, os tapumes são verificados continuamente, com atuação preventiva e corretiva.

