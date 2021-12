Sucom multa Bompreço e responsável pelo Feirão da Nissan

O supermercado Hiper Bompreço e a empresa responsável pelo Feirão da Nissan foram multados nesta quarta-feira, 23, pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). Segundo o órgão, as autuações referem-se à realização de uma feira de automóveis no estacionamento do supermercado, na avenida ACM, sem a licença municipal, exigida por lei.



Além da multa, o Feirão foi interditado e o representante da Nissan notificado para remover imediatamente as estruturas instaladas no local e regularizar a situação perante o poder público.

Segundo o superintendente da Sucom, Silvio Pinheiro, o Bompreço também foi autuado por abrigar o evento, considerado irregular, em área de sua propriedade.

O órgão fiscalizador informou, ainda, que a reincidência do descumprimento dessa obrigação legal é passível de cassação da licença de funcionamento do supermercado.



Conforme a Sucom, a situação é um alerta para a responsabilidade de empresas que alugam espaços abertos ou fechados para eventos. Pinheiro lembra que o Código de Polícia Administrativa (lei 5.503/99) determina que todos os eventos devem ser licenciados pela Prefeitura.

