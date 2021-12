Sucom monitora prédio por irregularidades na construção

Agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) realizaram na manhã desta quarta-feira, 5, uma vistoria no edifício nº 288 da rua Ibicuíba, Patamares. O prédio havia sido interditado em maio deste ano por irregularidades na construção. No entanto, no último sábado, foram encontradas três pessoas morando no local.

De acordo com o diretor de fiscalização da Sucom, Murilo Aguiar, havia suspeita de que as pessoas que estavam morando no prédio (apesar de a obra estar inacabada, interditada e não ter energia elétrica nem água) teriam retornado. No entanto, os técnicos da Sucom não encontraram ninguém durante a vistoria feita ontem. "Mas havia sinais de que estava tendo obra no local", disse Aguiar.

Segundo Aguiar, técnicos do órgão estudam a possibilidade de entrar com queixa-crime, por conta de a proprietária do imóvel 288 ter desobedecido à ordem da interdição. A edificação foi embargada em maio e, menos de uma semana depois, por desobediência à determinação, o imóvel foi interditado.

O alvará concedido inicialmente autorizava apenas seis andares. Mas foram construídos outros cinco pavimentos. Murilo Aguiar contou que as pessoas que estavam no prédio tinham fogão, máquina de lavar e geladeira.

Após "negociação", eles saíram do local e retiraram os móveis. "Eles se disseram moradores, mas não apresentaram nenhuma comprovação de compra e venda nem quiseram se identificar. No calor da negociação, um deles disse que tinha sido autorizado pelo dono do prédio", acrescentou.

De acordo com o diretor, a edificação está em nome de Noerlange Barbosa de Jesus. "É a mesma que está como proprietária do prédio que foi interditado em Pernambués", disse. No entanto, segundo moradores, os dois imóveis também pertenceriam supostamente a Antônio Carlos Santos, que seria marido de Noerlange.

A equipe de reportagem tentou falar com Antônio, mas ele não foi localizado. Apontado como advogado de Antônio, Frederico Tattami também foi procurado, mas no site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não consta nenhum contato dele.

Em Pernambués, o imóvel foi erguido com o habite-se falso e teve a estrutura comprometida porque foram edificados andares acima do suportável pelo empreendimento. Morador da rua Ibicuíba, Luiz Moraes, 50, reclamou: "A gente está com medo de esse prédio cair. Demos várias queixas na Sucom. O de Pernambués está para cair. O medo é que se repita aqui".

