Sucom interdita shopping na Pituba

O Shopping Boulevard 405, no bairro da Pituba, em Salvador, foi interditado nesta terça-feira, 5, por agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), por não possuir alvará para reforma.

De acordo com a secretaria, durante a vistoria também foi verificado que o local está com as instalações elétricas em estado precário, além da falta de extintores e dispositivos de detecção de incêndio.

A Sucom informou ainda que já havia notificado, autuado, embargado e até interditado o estabelecimento, após verificar que existia uma ampliação, com alvará de reparos gerais.

Segundo a secretaria, o responsável foi notificado para comparecer imediatamente à secretaria e apresentar o alvará de construção, o Habite-se e o projeto de segurança e pânico.

Ainda de acordo com a Sucom, a ação se respalda na Lei 5907/2001, que dispõe sobre manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos ou privados em Salvador, e exige que os responsáveis pelas edificações deverão providenciar a recuperação, manutenção, reforma ou restauro para garantir a segurança. A legislação estabelece, ainda, que os laudos técnicos das vistorias devem ser mantidos em local franqueado ao acesso da fiscalização municipal.

A Sucom ressalta que, de acordo com o Código de Obras do Município (Lei 3.903/88), toda e qualquer obra, particular ou pública, somente pode ser iniciada após licença ou autorização da prefeitura, que expedirá alvará, de acordo com a legislação.

A propriétaria de uma das lojas, que pediu para não ser identificada, informou a reportagem que a situação já foi resolvida e o estabelecimento seque funcionando normalmente. Já a Sucom reafirmou a interdição.

