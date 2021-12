Sucom interdita obra após desabamento de garagem

A obra, que provocou o desabamento parcial da garagem de um prédio vizinho em Brotas, foi interditada nesta quinta-feira, 8, pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). A partir de agora, o órgão autoriza que a empresa responsável pela obra realize apenas ações de recuperação dos danos causados ou prevenção de novas ocorrências.

O desabamento parcial aconteceu na noite desta quarta, 7. Moradores do edifício Jardim Boa Vista alegam que o problema foi causado pela escavação no terreno vizinho. "Começaram a escavar em uma obra, retirando várias caçambas. Ontem (quarta) parte do muro caiu, levando dois carros juntos. Algumas estruturas do prédio também ficaram expostas", conta Rainir Gomes, síndica do condomínio.

A obra era regular, já que tinha alvará da Sucom, de acordo com a Defesa Civil. Um engenheiro do órgão esteve no local nesta quarta e confirmou que o desabamento foi provocado pela construção no terreno vizinho.

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

adblock ativo