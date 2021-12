Sucom interdita duas clínicas que funcionavam sem alvará

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) interditou e multou dois estabelecimentos que funcionavam sem alvará na manhã desta quarta-feira, 19: a Clínica Pedro Teixeira, localizada no bairro de Pernambués, e a Climolab - Clínica Médica, Odontológica e Laboratorial, localizada no Barbalho.

Na ocasião, agentes da Sucom também constataram o uso de publicidade irregular nas duas clínicas e os proprietários foram autuados e tiveram suas publicidades removidas. A Climolab também foi multada por realizar obras sem alvará e, por este motivo, teve a construção embargada.

As ações foram realizadas em parceria com a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e a Vigilância Sanitária. De acordo com o Código de Polícia Administrativa (Lei 5.503/99), o funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, de crédito, seguro, capitalização, religioso, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, e as empresas, em geral, dependem de alvará de licença ou autorização.

Já o Decreto 12.642/00 prevê que a colocação de qualquer anúncio e engenho publicitário, em área pública ou privada, fica sujeita à liberação, pela Sucom, do alvará de autorização e pagamento das respectivas taxas. O artigo 16 do Código de Obras do Município prevê que toda e qualquer obra, particular ou pública, só pode ser iniciada depois de licenciada ou autorizada pela Prefeitura, que expedirá alvará, de acordo com a legislação.

