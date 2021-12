Sucom interdita 10 obras na região de Brotas

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) notificou e embargou 10 obras em uma ação realizada na terça-feira, 5. As fiscalizações foram realizadas em Brotas, Vila Laura, Engenho Velho, Pero Vaz, IAPI, Cosme de Farias, Santa Mônica e Luiz Anselmo.

Uma das obras autuadas era a de um prédio de quatro pavimentos, que estava sendo construído sem alvará da prefeitura. O responsável pela estrutura havia descumprido o embargo emitido recentemente pelo órgão e dava continuidade aos trabalhos. Na ação, o dono do imóvel ainda recebeu o auto de infração.

Todos os embargos foram motivados por falta de alvará. Para regularizar a obra, os proprietários deve pagar a multa emitida e dar entrada ao pedido de licença da Sucom.

Embargo em Stella Maris - Os agentes do órgão removeram também na terça, um telheiro instalado irregularmente entre as Alamedas Caravelas e Guaratuba, no bairro de Stella Maris. A obra ocupava a via pública e não tinha licença da prefeitura. O responsável pela construção foi notificado para não voltar a colocar cobertura no local, sob pena de novas ações da Sucom.

De acordo com o Art. 59 do Código de Obras do Município de Salvador (Lei 3903/88), "toda obra inciada sem a devida licença em áreas de domínio público, ou em terrenos de domínio da União, será sumariamente demolida, imputando-se ao infrator as despesas decorrentes".

