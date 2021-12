Sucom inicia inspeção em casas de shows de Salvador

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), ligada à Secretaria de Urbanismo e Transporte, começou, nesta segunda-feira, 28, pelo bairro do Rio Vermelho, a intensificar a inspeção nas casas de espetáculo de Salvador, que incluem boates, casas de shows e eventos, espaços para festas infantis, buffers e camarotes do Carnaval. A ação, para verificar se todas as normas de segurança exigidas pela legislação estão sendo cumpridas, foi determinada pelo prefeito ACM Neto, após a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O detalhamento da ação de fiscalização foi divulgado em coletiva de imprensa, nesta tarde, na sede do órgão, no Edifício Empresarial Thomé de Souza, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. A Superintendência também vai agir, nesse primeiro momento, nos bairros da Pituba e na Ribeira.

O superintendente do órgão, Sílvio Pinheiro, informou durante a coletiva que outra prioridade são as inspeções nos tradicionais ensaios de verão da cidade. Ele citou cinco deles, sem especificar quais são para não atrapalhar as operações. Além disso, dez bares que funcionam como casas de show também serão fiscalizados.

O secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia e de técnicos da Sucom também participaram da entrevista. Aleluia lembrou que esses espaços têm a obrigação de manter uma equipe de brigadistas de incêndio de plantão, além de equipe médica.

Determinação - A tragédia de Santa Maria, que vitimou ao mesmo 231 pessoas no Rio Grande do Sul, foi o que motivou o prefeito ACM Neto a determinar a intensificação da fiscalização dos espaços para shows na capital baiana. "Quem não estiver enquadrado nos padrões e normas técnicas será interditado", disse o prefeito, em nota enviada à imprensa.

"A tragédia de Santa Maria, que ganhou repercussão mundial, serve de alerta para todos nós. Todos nós somos solidários às famílias das vítimas, mas temos de tomar as providências necessárias para evitar que fatos semelhantes aconteçam", disse Neto.

