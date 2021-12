Sucom faz 18 operações de fiscalização em boates em 40 dias

Cerca de 40 dias depois do incêndio que deixou 241 mortos na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e desencadeou uma série de fiscalizações nas capitais brasileiras para identificação de casas de show com irregularidades na segurança, pouco se fala sobre o assunto. Durante este período, em Salvador, segundo informações da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) apenas dezoito operações de fiscalizações foram realizadas, grande parte delas nos primeiros dias após a tragédia gaúcha.

As notificações emitidas até agora, 19, se restringem a estabelecimentos como boates, casas de show e similares em Salvador. De acordo com a nota enviada pela Sucom, três autos de infração foram emitidos e três locais foram interditados - What's Up, Borracharia e The Hall - as mesmas do início da fiscalização no final do mês de janeiro.

As casas noturnas que foram interditadas ainda não foram regularizadas, segundo o órgão. Sobre novas fiscalizações, a Sucom informa que "estão previstas novas ações para esta semana". As vistorias prosseguirão por tempo indeterminado.

Prevenção - Diversos órgãos municipais e estaduais junto com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (Crea-Ba) instalaram também em janeiro a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) para locais que concentram grande quantidade de pessoas. Segundo informações de um dos membros do grupo e técnico do Crea, Leonel Borba, um calendário está sendo preparado para fiscalizações durante todo o ano em vários locais que vão além das casas de shows e boates. Estão incluídas também eventos em áreas abertas, clubes, teatros, cinemas, entre outras. Ele só não confirma a inclusão de igrejas, já que uma reunião na quinta-feira, 14, decidirá a entrada ou não delas no grupo dos locais que passarão por fiscalizações.

Até aqui, a FPI atuou durante o carnaval de Salvador, fazendo recomendações em camarotes, e em uma reunião com os responsáveis pela Arena Fonte Nova, no dia 5 de março. "A FPI funciona com cada órgão verificando o local dentro de sua área de competência", afirma Leonel.

Entre os órgãos envolvidos estão o Crea, Ministério Público (MP), Polícia Militar (PM), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Delegacia do Consumidor (Decon), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Sucom, Secretaria Municipal de Ordem Pública, a Universidade Federal da Bahia (Ufba), entre outros.

adblock ativo