Sucom embarga trecho de obra na Avenida Suburbana

A obra de construção do túnel do Corredor Transversal, que vai ligar a região do Lobato a Pirajá, foi embargada nesta quarta-feira, 7, pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). A decisão aconteceu após um buraco se abrir sob um imóvel localizado em cima do túnel, no bairro de Boa Vista do Lobato.

Além de impedir a continuidade da obra no trecho, a Sucom também notificou o Consórcio Transoceânico Salvador (CTS), empresa responsável pela intervenção.

Segundo o diretor de fiscalização do órgão, Murilo Aguiar, uma multa de até R$ 15 mil pode ser aplicada, a depender do impacto causado pelo incidente.

De acordo com o gestor, 25 casas, aproximadamente, sofreram rachaduras por causa do desabamento, o que viola as regras previstas no alvará emitido pelo órgão municipal. "Quando damos esse documento para o início de obra, a responsabilidade da empresa é não interferir na rotina do entorno", explica Aguiar.

Ele revela, também, que um laudo técnico foi exigido pela Sucom ao CTS, a fim de verificar se há possibilidade de as obras seguirem. Esse mesmo documento vai apontar, segundo ele, quais intervenções são necessárias para evitar novos deslizamentos de terra no local das intervenções.

Investigação

Nesta quarta, em coletiva de imprensa no Lobato, o Consórcio Transoceânico Salvador informou que ainda não sabe o que causou o acidente. Equipes da empresa estão investigando as causas e já tinham interrompido as obras quando a Sucom emitiu decisão de embargo.

Por meio de nota, a Conder, que contratou a CTS para executar a obra do corredor, tentou explicar os motivos do acidente informando que "ocorreu uma fuga de material sob o piso de uma casa na rua Osvaldo Martins de Castro".

Moradores do bairro - como o líder comunitário Jota Augusto, 45 anos - contaram que três explosões para abrir o túnel teriam provocado a abertura do buraco, o que foi confirmado nesta quarta pelo diretor de fiscalização da Sucom, Murilo Aguiar.

Nas ruas Osvaldo Martins de Castro e Paulo Geovane, operários da CTS, trabalham na recuperação do trecho. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), 23 famílias foram retiradas da área por risco do desabamento e estão recebendo assistência do governo estadual.

Orçada em R$ 1,2 bilhão - somado o Corredor Transversal II (Piatã-Águas Claras) -, a obra vai construir uma via de 13 quilômetros que começa em Patamares, passa pela avenida Pinto de Aguiar, se conecta com a avenida Gal Costa por um túnel, alcança o bairro de Pirajá e termina no Lobato, na avenida Suburbana.

