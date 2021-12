Sucom embarga supermercados em Nazaré e Itapuã

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) embargou nesta sexta-feira, 18, duas unidades da rede de supermercados Bompreço, uma em Nazaré e Itapuã. Os estabelecimentos foram embargados e autuados porque não possuíam o certificado de conclusão do projeto contra incêndio e pânico.

A sansão foi aplicada com base no Decreto Municipal 23252/2012, que estabelece normas de segurança contra situações de incêndio e pânico. Caso os estabelecimentos descumpram o embargo, os locais deverão ser interditados fisicamente pela Secretaria.

"É necessário que esses estabelecimentos possuam, em suas dependências, o Plano de Segurança para Situações de Pânico (PSSP) para prevenir acidentes e garantir a segurança das pessoas ", destaca o secretário da Sucom, Silvio Pinheiro, por meio de nota.

A secretaria informa ainda que o PSSP deve contar com sistema de prevenção e proteção contra a ocorrência de incêndios nas edificações, minimizando as probabilidades de propagação de fumaça e do fogo, garantindo condições de desocupação em situações de emergência.

