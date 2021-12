Sucom embarga show que aconteceria na Vasco da Gama

O evento Comunidade Vip, que teria como atrações Robyssão, Mr Groove e Samba Comunidade foi embargado por agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) neste sábado, 11, por falta de licença para a realização da festa. Os shows aconteceriam neste domingo a partir das14h, na avenida Vasco da Gama.

Segundo a Sucom, que divulgou a informação neste domingo, 12, o show foi embargado porque a produção não licenciou o evento. Os fiscais aplicaram uma multa e o palco foi desmontado, assim como toda estrutura que estava sendo colocada para receber o público.

Ainda de acordo com a secretaria, a sanção foi aplicada porque, "como prevê o Decreto 24.552/2014, que dispõe sobre qualquer atividade recreativa, social, cultural, educacional, religiosa ou esportiva, ou acontecimento institucional ou promocional, comunitário ou não, previamente planejado para estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas em caráter temporário, com ou sem venda de ingresso, é considerado evento e, por isto, passível de licenciamento".

A produção do evento informou que uma nova data será marcada, que ainda não foi definida, e será no mesmo espaço. Quem quiser o dinheiro de volta pode ir ao posto de vendas dos ingressos, localizado na Ladeira da Vila América, no Engenho Velho de Brotas.

