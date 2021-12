Sucom embarga passarela do metrô na Bonocô

A Secretaria Muncipal de Urbanismo (Sucom) embargou as obras da passarela do metrô na Avenida Bonocô, de responsabilidade da CCR Metrô, na terça-feira, 6. De acordo com o órgão municipal, a concessionária já tinha sido notificada antes do início da construção do equipamento e o embargo ocorreu devido à desconformidade com o padrão municipal.

Por meio de nota a CRR Metrô informou que já está tratando com a prefeitura a adequação da passarela, que ligará os bairros de Brotas e Cosme de Farias ao metrô. "O objetivo é definir uma solução que atenda ao padrão exigido pelo poder público municipal e às atuais normas de acessibilidade", diz a nota.

