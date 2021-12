Sucom embarga obra da Embasa no Rio Vermelho 

Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) embargaram, nesta segunda-feira, 25, uma obra da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa), que estava sendo executada na travessa Basílio de Magalhães, no Rio Vermelho, e que não possuía alvará expedido pelo órgão municipal.

A Embasa foi multada - valor ainda não divulgado - por inciar obra em logradouro público sem autorização da prefeitura e notificada para comparecer à secretaria a fim de regularizar a situação, informou a Sucom em nota. A empresa ainda não se pronunciou até a publicação desta matéria.

Segundo o Código de Obras do Município (Lei 3.903/88), toda e qualquer obra, particular ou pública, somente pode ser iniciada após licença ou autorização da prefeitura, que expedirá alvará, de acordo com a legislação.

Por meio de nota, a Embasa informou que já entrou em acordo com a Sucom. "O embargo à obra realizada pela empresa na Travessa Basílio de Magalhães, no Rio Vermelho, foi desfeito, por volta das 15h30 desta segunda-feira, 25. A empresa esclarece que está aproveitando o momento em que a prefeitura está realizando obras de requalificação urbana em logradouros do Rio Vermelho para executar reparos e manutenção em trechos da rede coletora de esgoto na área", disse a nota.

