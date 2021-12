Sucom embarga 69 construções irregulares no mês de março

Durante o mês de março a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) realizou vistorias em 13 bairros de Salvador e contabilizou 69 embargos a estabelecimentos com irregularidade das obras em execução. A 'Operação Preventiva' somou 240 vistorias, 69 notificações, 60 autos de infração, 46 embargos e 12 interdições.

De acordo com o órgão, os casos de interdição e de embargo, normalmente estão atrelados à ausência de alvará. As localidades onde os fiscais tiveram maior volume de trabalho foram a Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto) e o Parque São Cristóvão.

"Uma das diretrizes desse trabalho é verificar se as obras que encontramos nessas localidades estão regulares. Ou seja, se têm a autorização do município serem executadas", disse por meio de nota Elmo Costa, gerente de Fiscalização Urbanística e de Segurança da Sucom.

Ainda de acordo com a nota, as ações têm como base o Código de Obras do Município de Salvador (Lei nº 3.903/88).

