Sucom derruba muros em área de proteção ambiental no Imbuí

Dois muros construídos em área pública e de preservação ambiental foram demolidos na Rua dos Colibris, no bairro do Imbuí, por agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) na manhã desta segunda-feira, 20.

Os fiscais apreenderam também materiais de construção que seriam utilizados para a edificação de casas no local. A Sucom ressalta que manterá fiscalização permanente no local para coibir novas construções ou demarcações na região.

Legislação

De acordo com o Código de Obras do Município (Lei 3.903/88), toda e qualquer obra, particular ou pública, só pode ser iniciada após licenciada ou autorizada pela prefeitura, que expedirá alvará, de acordo com a legislação. A lei também prevê que obras iniciadas sem a devida licença, em áreas de domínio público ou que ofereçam iminente risco de desabamento, poderão ser demolidas pela prefeitura.

O artigo 8º do Código de Polícia Administrativo estabelece que, para funcionar, os estabelecimentos comerciais, industriais, de crédito, seguro, capitalização, religioso, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, e as empresas em geral dependem de alvará de funcionamento ou autorização de funcionamento.

Em relação à publicidade irregular, o Decreto 12.642/00 prevê que a colocação de quaisquer anúncio ou engenho publicitário, ainda que localizado em áreas de domínio privado, fica sujeito à liberação, pela Sucom, do alvará de autorização e pagamento das respectivas taxas.

