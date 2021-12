Sucom derruba construção irregular no Stiep

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) demoliu cinco lojas irregulares na Avenida Leopoldo Miguez, no Sitep, na manhã desta sexta-feira, 28. Segundo a Sucom, a obra estava sendo realizada em área verde, pública e sem autorização do órgão.

O órgão informou que a demolição foi necessário por já ter notificado, em 23 de outubro, e multado, no dia 30, o responsável pela obra. Como a construção não foi interrompida, a Sucom demoliu.

A operação contou com apoio da Guarda Municipal e da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Legislação

De acordo com o Código de Obras do Município (Lei 3.903/88), toda e qualquer obra, particular ou pública, só pode ser iniciada após licenciada ou autorizada pela prefeitura, que expedirá alvará, de acordo com a legislação. A lei também prevê que obras iniciadas sem a devida licença, em áreas de domínio público ou que ofereçam iminente risco de desabamento, poderão ser demolidas pela prefeitura.

adblock ativo