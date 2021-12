Sucom demole 22 imóveis com risco de desabamento em 1 mês

As chuvas que vêm causando estragos em Salvador - deslizamentos de terra, alagamentos, enchentes - também têm comprometido estruturas de diversos imóveis, localizados nos bairros da capital. Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), 22 imóveis já foram demolidos por representar risco à população.

Só nesta quarta, 20, duas construções da Rua Direta do Campo, no Calabetão, foram derrubadas. As ações fazem parte da Operação Chuva, iniciada no dia 10 de abril. De acordo com nota divulgada pela Sucom, para que uma demolição aconteça, o imóvel é avaliado primeiramente pela Defesa Civil (Codesal), que, após realizar uma vistoria, solicita à Sucom a tarefa de demolir.

Os imóveis que fazem parte do Patrimônio Histórico da Cidade (Iphan) precisam passar por uma autorização, para que a ação seja executada. Desde o início da Operação Chuva, a Sucom realizou cerca de 700 vistorias em apoio à Codesal.

Ainda segundo a Sucom, engenheiros e arquitetos têm vistoriado, diariamente, casas localizadas em áreas de risco de desabamento. "Vale destacar a necessidade que os moradores de áreas de risco atendam a orientação para deixar seus domicílios, a fim de evitar que ocorram novas tragédias", diz o comunicado.

