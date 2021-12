Sucom conclui demolição de prédio na orla

Terminou neste sábado, 8, a demolição da Casa Espetáculo Shows e Eventos, antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia, localizada na Boca do Rio. A construção começou a ser derrubada na sexta, 7, pela Superintendência de Ordenamento e Uso do Solo do Município (Sucom).

Segundo o engenheiro da Sucom, Celso Jorge Carvalho, a demolição poderia ter terminada antes do previsto se não fosse um pequeno problema com a máquina.

"Na noite de sexta-feira, às 23h, a mangueira do trator acabou estourando e tivemos que retomar o serviço no sábado", explica.

Durante a demolição, os funcionários da Sucom retiraram diversos objetos, como cadeiras, quadros, mesas, sofás e armários, que ficaram amontoados no fundo do estabelecimento.

Requalificação

Antes de começar os trabalhos de derrubada, na sexta-feira, o superintendente da Sucom, Sílvio Pinheiro, falou à imprensa sobre a demolição da estrutura. "O interesse coletivo se sobrepõe aos interesses privados na atual gestão da prefeitura. Nós vamos entregar a praça à comunidade da Boca do Rio. Esse é o nosso compromisso com a população e nós vamos fazer no menor prazo possível", disse.

A decisão de demolir o espaço foi tomada depois de um acordo entre a Prefeitura de Salvador e o proprietário do empreendimento, Jorge Roque Lírio.

A demolição faz parte do projeto de requalificação da orla de Salvador que inclui a construção do espaço público de lazer na Boca do Rio.

