Sucom autua supermercado por venda irregular de bebidas

O supermercado Bompreço da avenida Vasco da Gama foi autuado nesta segunda-feira, 16, por fiscais da Superintendência de Controle e Ordenamento do uso do Solo do Município (Sucom). O motivo foi a comercialização de bebidas em garrafas de vidro.

O estabelecimento já havia sido notificado no dia 13 de junho, mas descumpriu a determinação. De acordo com a Sucom, o objetivo da ação é proporcionar mais segurança para os consumidores que estarão nos circuitos oficiais da Copa do Mundo.

Durante o dia, os fiscais realizaram outras vistorias no entorno da Arena Fonte Nova. Ao todo, foram emitidas 19 notificações e uma multa, além da apreensão de quatro engenhos publicitários (cavaletes, faixas e banners) e remoção de outros três.

Já na Barra, um bar foi notificado por não possuir licença para exercer a atividade de depósito. Em outros locais, os agentes emitiram cinco notificações, interditaram uma obra e embargaram outras três construções, após constatarem a falta do alvará.

