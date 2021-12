Sucom autua e embarga obras em área de dunas em Itapuã

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) autuou e embargou obras irregulares em área de dunas, em Itapuã, nesta quarta-feira, 30. As construções irregulares estão localizadas na rua Henrique Mascarenhas, na área de dunas do Parque do Abaeté.

Os agentes multaram o responsável pela construção de um muro que não tinha alvará e emitiram uma notificação para que ele apresente em 24 horas a escritura do terreno. Caso contrário, a edificação será demolida pelo Setor de Apreensão e Demolição da Sucom.

A outra obra, de reparos gerais, também sem autorização municipal, foi embargada e autuada. O proprietário do imóvel ainda foi notificado para remover da via pública o entulho gerado pela intervenção num prazo de seis horas.

Só no mês de outubro, a Sucom fiscalizou 327 vistorias na área de empreendimentos, 176 foram notificados, 176 multas, 24 interdições e 97 embargos. Execução de obra sem licença foi um dos principais problemas encontrados pelos fiscais, informou a Sucom.

O artigo 16 do Código de Obras do Município (Lei 3.903/88) prevê que toda e qualquer obra, particular ou pública, só pode ser iniciada após licenciada ou autorizada pela Prefeitura, que expedirá alvará, de acordo com a legislação

