Sucom apreende mais de oito mil caixas de cerveja na Barra

O combate à comercialização irregular de bebidas durante o Carnaval 2015 resultou na apreensão de 8.836 caixas de cerveja, que somam 132.540 unidades, no Circuito Dodô, na Barra, somente na manhã desta quinta-feira, 12, em operação realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). Foram necessários sete caminhões para levar os produtos apreendidos para um depósito.

As bebidas são de marcas distintas das patrocinadoras oficiais do Carnaval e não possuem autorização da Prefeitura para comercialização nos circuitos. As caixas apreendidas, que estavam em dois depósitos, serão liberadas após a festa, mediante o pagamento de multa.

Além das cervejas, os fiscais apreenderam 82 pacotes de água, 99 caixas de refrigerantes, 12 cadeiras, três mesas, 12 freezers e um conservador com marca não autorizada.

Este é o segundo dia de fiscalização da Sucom na Operação Carnaval 2015. Na primeira ação, realizada nesta quarta-feira, 11, os agentes apreenderam 200 latas de cerveja de marca não autorizada nos circuitos da festa. Também foram realizadas uma interdição de camarote na Barra, 54 notificações a camarotes e emitidos dez autos de infração.

adblock ativo