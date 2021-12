Sucom apreende 75 equipamentos sonoros durante fiscalização

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) apreendeu 75 equipamentos sonoros durante os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. O órgão também lavrou 12 termos de apreensão de bens e multou 15 infratores. A fiscalização aconteceu em 30 bairros de Salvador.

Foram vistoriados os bairros de Águas Claras, Alto do Cabrito, Boa Viagem, Boa Vista do Lobato, Bom Juá, Bomfim, Cabula VI, Caminho das Árvores, Caminho de Areia, Campinas de Pirajá, Doron, Fazenda Grande do Retiro, Fazenda Grande I e II, Imbuí, Itapuã, Jardim Cruzeiro, Jardim Lobato, Lagoa do Abaeté, Lobato, Mares,

Massaranduba, Mata Escura, Narandiba, Paripe, Pernambués, Pirajá, Ribeira, São Caetano, Tancredo Neves e Uruguai.



A operação contou com o apoio das 3ª, 15ª, 17ª, 19ª e 23ª companhias Independentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública (Semop).

