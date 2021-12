Sucom apreende 66 equipamentos sonoros no final de semana

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) aplicou 18 Termos de Apreensão de Bens (TABs) além de 20 multas e seis notificações no final de semana, durante mais uma operação Silere, que visa combater à poluição sonora na capital baiana.

De acordo com o órgão, 60 equipamentos sonoros foram confiscados. Os agentes percorreram os bairros de São Cristóvão, Mussurunga, Mussurunga I, Mussurunga II, Cassange, Piatã e Itapuã.

A ação, que conta com o apoio da Guarda Municipal e das Polícias Civil e Militar, é fruto da parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP).

Durante a fiscalização, o condutor de um veículo foi multado, na avenida Octávio Mangabeira, em Piatã, e teve a aparelhagem sonora apreendida por emitir ruído a 101decibéis, quando o limite máximo estabelecido pela legislação é de 70 Db.

O mesmo ocorreu em Mussurunga I, onde o proprietário de um bar e restaurante que utilizava uma aparelhagem emitindo som a 91,1 decibéis, sendo que o permitido é 60 Db.

Operação - Ainda durante o final de semana, os fiscais da Gerência de Fiscalização e Prevenção à Poluição Sonora (Gefip) emitiram três Termos de Apreensão de Bens (TABs), o que gerou o confisco de seis equipamentos sonoros, quatro multas e sete notificações.

Os agentes visitaram os bairros do Stiep, Costa Azul, Marechal Rondon, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá e Sete Portas. A ação teve apoio da 9ª, 39ª e 58ª Companhias Independente de Polícia Militar (CIPMs).

adblock ativo