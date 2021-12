Sucom apreende 66 equipamentos de som durante o feriadão

Entre a última quinta-feira, 11, e o domingo, 14, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) apreendeu 66 equipamentos e aplicou 19 infratores em Salvador.

Ao término das atividades, que contaram com o auxílio das polícias Civil e Militar e equipes da guarda municipal, foram emitidos 13 Termos de Apreensão de Bens (TABs), que geraram a apreensão de 66 aparelhos, como cornetas, tuítas, módulos, entre outros. Além disso, 14 multas por emissão sonora acima do permitido por lei e quatro notificações para encerramento da atividade sonora também foram emitidos.

A operação ocorreu nos bairros de São Tomé de Paripe, Plataforma, Boa Vista do Lobato, Paripe, Iguatemi, Barros Reis, Retiro, Periperi e Campinas de Pirajá, Castelo Branco, Boca do Rio, São Cristóvão, Mussurunga I, Mussurunga II, Nova Brasília, Novo Marotinho e Jardim Brasília.

Na Rua Coronel Almerindo Rehem, no Iguatemi, os agentes da Gerência de Fiscalização e Prevenção à Poluição Sonora da Sucom (Gefip) apreenderam, na quinta, o equipamento de um carro que emitia som a 95 decibéis. O condutor do veículo foi autuado por desrespeitar a Lei Municipal nº 5.354/98, que estabelece os limites sonoros de 70 decibéis das 7 às 22 horas e de 60 decibéis das 22 às 7h.

Equipamentos - Para resgatar os equipamentos apreendidos durante as operações de combate a poluição sonora realizadas pela Sucom, o proprietário deve ir até a sede do órgão levando a cópia da multa, a cópia do Termo de Apreensão de Bens (TAB), RG e CPF ou a carteira de habilitação, e dar entrada no requerimento de solicitação de devolução de bens e também com a defesa do auto de infração.

Se a Comissão de Julgamento de Autos de Infração julgar a multa procedente, o infrator paga o valor, a taxa de armazenamento do equipamento na Sucom, que é equivalente a R$19,17 por dia, e retira seu equipamento. Se a comissão julgar improcedente, ele paga apenas a taxa de armazenamento e retira o equipamento.

De acordo com a Sucom, quando se trata de poluição sonora provocada por estabelecimento comercial, seu responsável deve trazer a cópia da multa, a cópia do Termo de Apreensão de Bens (TAB), RG, CPF, CNPJ da empresa, contrato de locação do espaço e alvará de funcionamento, e dar entrada ao requerimento de solicitação de devolução de bens e também com a defesa do auto de infração.

O órgão esclarece que o valor da multa pode variar a depender de critérios como o volume em decibéis emitido pelo infrator, reincidência, horário do incômodo sonoro, entre outros.

