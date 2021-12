Sucom apreende 66 aparelhos de som durante fiscalização

Em quatro dias foram apreendidos 66 aparelhos de som e 19 pessoas foram multadas por fazerem barulho acima do permitido por lei. A fiscalização feita pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) contou com o apoio da Guarda Municipal, Transalvador, policias civil e militar e foi realizada de sexta-feira, 10, até a segunda-feira, 13.

Os bairros vistoriados foram: Periperi, São Tomé de Paripe, Tubarão, Paripe, Ilha Amarela, Rio Sena, Alto da Teresinha, Plataforma, São João do Cabrito, Lobato, Uruguai, Mussurunga, Stella Mares, Praia do Flamengo, Itapoã, Patamares, Imbui e Boca do Rio, San Martins, Largo do Tanque, Rocinha dos Fiais, Brejal, São Caetano, Campinas de Pirajá, Marechal Rondon, Ladeira de Campinas, Boa Vista do Lobato e Alto do Cabrito.

