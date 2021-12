Sucom apreende 6 mil latas de cerveja em depósito

Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) apreenderam cerca de seis mil latas de cerveja em um depósito clandestino no Rio Vermelho na noite da segunda-feira, 1º.

O responsável pelo local foi multado e a mercadoria apreendida. O estabelecimento praticava uma atividade comercial diferente da especificada no alvará.

As sanções foram adotadas com base no artigo 8º do Código de Polícia Administrativo, que estabelece que dependem de Alvará de Funcionamento ou Autorização o funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, de crédito, seguro, capitalização, religioso de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, e as empresas em geral.

A Sucom ressaltou que, durante o período de carnaval, estará proibida a comercialização de bebidas de outras marcas que não da empresa patrocinadora nos circuitos oficiais da folia e entorno.

