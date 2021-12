Sucom apreende 42 equipamentos de som em 13 bairros

Cerca de 42 equipamentos de som irregulares foram apreendidos pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) no último sábado, 15, e domingo, 16, durante a Operação Sílere.

A ação, que aconteceu nos bairros de São João do Cabrito, Avenida Afrânio Peixoto, Baixa do Fiscal, Lobato, Capelinha de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Boa Vista de São Caetano, Itacaranha, Periperi, Alto de Coutos, Escada e Plataforma, contou com o apoio das polícias Civil e Militar e das equipes da Guarda Municipal, Transalvador e Sesp. Na operação, foram apreendidos cornetas, tuitas e módulos.

Além das apreensões, a ação resultou na emissão de 21 multas por emissão sonora acima do permitido por lei, além de 11 notificações. No bairro do Lobato, os fiscais apreenderam o aparelho de som de um veículo, que emitia volume de 106 decibéis. O condutor do automóvel foi autuado por desrespeitar a Lei do Silêncio.

Equipamentos - Para resgatar os equipamentos apreendidos durante as operações de combate a poluição sonora realizadas pela Sucom, o proprietário deve ir até a sede do órgão levando a cópia da multa, a cópia do Termo de Apreensão de Bens (TAB), RG e CPF ou a carteira de habilitação, e dar entrada no requerimento de solicitação de devolução de bens e também com a defesa do auto de infração.

Se a Comissão de Julgamento de Autos de Infração julgar a multa procedente, o infrator paga o valor, a taxa de armazenamento do equipamento na Sucom, que é equivalente a R$19,17 por dia, e retira seu equipamento. Se a comissão julgar improcedente, ele paga apenas a taxa de armazenamento e retira o equipamento.

De acordo com a Sucom, quando se trata de poluição sonora provocada por estabelecimento comercial, seu responsável deve trazer a cópia da multa, a cópia do Termo de Apreensão de Bens (TAB), RG, CPF, CNPJ da empresa, contrato de locação do espaço e alvará de funcionamento, e dar entrada ao requerimento de solicitação de devolução de bens e também com a defesa do auto de infração.

O órgão esclarece que o valor da multa pode variar a depender de critérios como o volume em decibéis emitido pelo infrator, reincidência, horário do incômodo sonoro, entre outros.

