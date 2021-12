Sucessor de "Nem Gorda" é preso após tentativa de homicídio

O traficante Aílson de Jesus Conceição, o "Aílson Negão", 21 anos, foi preso no domingo, 24, em Praia Grande, depois de invadir uma casa, na Travessa do Dendezeiro, para matar um homem de prenome Daniel, que suspeitava ser integrante de uma quadrilha de traficantes rivais.



Segundo informações divulgadas pela polícia nesta segunda-feira, 25, no imóvel também se encontrava Daiane Gomes da Silva, 18, sua namorada e sobrinha da traficante "Nem Gorda", que cumpre prisão domiciliar, desde o ano passado, depois de alegar problemas de saúde à Justiça. Apesar de surpreendida pela invasão, Daiane conseguiu fugir e acionar a polícia, enquanto Aílson Negão agredia Daniel com socos e coronhadas.

Aílson Negão, já era procurado pela polícia, depois que investigações apontaram que ele controla os pontos de venda de drogas na Rua do Queijo, em Periperi. Há informações que ele assumiu o controle do tráfico na localidade após a prisão de Nem Gorda. Na delegacia, o traficante disse que Daniel estaria circulando na região para obter informações e, por isso, o atacou.

Suspeito de assassinar a companheira no ano passado, Aílson Negão é apontado pela polícia como autor da morte de Daniel Dias Santana, em 4 de março deste ano, de Edinei dos Santos, no dia 21, e por tentar assassinar Robério Reis Motta, na mesma data.

Aílson Negão foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio, pela titular da 3ª Delegacia de Homicídios (Baía de Todos-os-Santos), delegada Simone Moutinho, e se encontra na carceragem do Complexo Policial da Baixa do Fiscal, à disposição da Justiça.

