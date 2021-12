Sucesso internacional da FitDance é tema de congresso para empreendedores

Entre os dias 27 e 30 de novembro, acontece no Gran Hotel Stella Maris, a 24ª edição do Congresso Nacional de Jovens Empreendedores do Brasil (Conaje). Este ano, o evento traz como convidado o empresário Fabio Duarte, fundador e presidente da empresa FitDance. Ele irá ministrar a palestra “Case de Sucesso Internacional”, onde conta sobre o sucesso da marca baiana no exterior e como ele lida com o novo patamar alcançado pela empresa.

Com mais de 8 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, a FitDance extendeu a sua marca para além de um programa de aulas. Atualmente, a empresa possui uma loja de roupas e o seu objetivo é levar diversão e dança para o público.

“Empreendedores do Agora: propósito, gestão e performance” é o tema do congresso que oferece oficinas técnicas com diversos temas sobre gestão, sessão de negócios, palestras, cases, painéis e feira de estandes aos seus participantes.

Os ingressos e valores para participar do congresso estão disponíveis no site do evento.

