Sucata eletrônica é instrumento para educar

Já imaginou diminuir o desemprego a cada aparelho eletrônico jogado fora? No projeto Metacentro, essa ação é possível.

Há seis meses, o núcleo tecnológico, no Jardim Cruzeiro, recebe doações de computadores inutilizados e de componentes como, mouse, teclado e CPU. Em um semestre, cerca de 300 kg de lixo eletrônico foram arrecadados.

Os aparelhos passam por uma triagem e, em seguida, são reciclados por alunos do curso de manutenção de micros, também oferecido pelo Metacentro.

O projeto, desenvolvido pela Associação Fábrica Cultural, e apoiado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Esporte da Bahia (Setre), promove cursos de capacitação a 120 jovens da Península Itapagipana, com idades entre 16 e 30 anos.

Capacitação

No final do curso, com duração de quatro semestres, os alunos são orientados a construir um empreendimento solidário.

"Alugamos um espaço por seis meses e damos suporte ao empreendimento, até que possam caminhar com as próprias pernas", explica Nadja Miranda, diretora pedagógica da Fábrica.

Para a estagiária Taiana Souza, 20, o curso "é uma oportunidade única". A jovem, que sempre gostou da área, pretende investir na graduação em sistemas de informação. "Em casa, meu avô fica feliz porque eu sempre conserto o nosso computador. Hoje, já tenho até meus clientes", festeja Taiana.

Esse mês os 10 computadores reciclados pelos alunos darão origem ao Centro de Inclusão Digital, que oferecerá acesso e impressão gratuitas à população do bairro.

