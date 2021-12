Subúrbio ganha Centro de Hemodiálise com capacidade para 260 pacientes

Começará a funcionar nesta quarta-feira, 29, às 9h, o Centro de Hemodiálise do Subúrbio, localizado no Hospital Alayde Costa. No local, 260 pacientes poderão ser atendidos por mês, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Destes, 210 na unidade e 50 em regime de diálise peritoneal domiciliar.

O serviço é viabilizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Na inauguração, o titular da Sesab, Fábio Vilas-Boas, estará presente.

O Centro de Hemodiálise do Subúrbio está localizado na ladeira da Terezinha s/n, no bairro Alto da Terezinha.

adblock ativo